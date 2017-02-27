Администрация президента оценит настроение россиян через экономику

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента будет наблюдать за ключевыми отраслями экономики на предмет событий, которые могут изменить общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах, сообщили в понедельник "Ведомости ".

По сообщению источников газеты, мониторинг начнется в апреле и закончится в мае 2018 года. Администрация поручила правительству через профильные министерства наблюдать за событиями, способными повлиять на обстановку как положительно, так и отрицательно.

Один из собеседников "Ведомостей" рассказал, что власти ежегодно опрашивают крупные предприятия о запланированных важных событиях, чтобы сформировать график поездок первых лиц. Однако в этом году мониторинг может быть более тщательным.