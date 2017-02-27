Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС в пределах 0,1%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения Азии, роста нефти и укрепления рубля, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов подросли в пределах 0,1%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2094,5 пункта (+0,07%), индекс РТС - 1129,8 пункта (+0,06%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 58,06 рубля (-0,38 рубля). Подросли акции "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Мечела" (+0,3%), "Роснефти" (+0,4%), "РусАла" (+1,1%), Сбербанка (+0,2%).

Просели бумаги "Магнита" (-0,1%) "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%), "Россетей" (-1,1%, "РусГидро" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-0,03%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%). Индексы в США в пятницу закрыли сессию в слабом "плюсе", Dow Jones завершил рекордом 11-е торги подряд, чего не происходило с 1987 года, сообщает MarketWatch. Повышение индекса одиннадцать дней без перерывов в последний раз было зафиксировано в январе 1992 года.