Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря нефти

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились при открытии торгов на Московской бирже в понедельник утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,98-58,09 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,05 рубля (-40 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,36 рубля (-29 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 35 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 90,65 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро в начале торгов 27 февраля связано с ростом цен на нефть, которые повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник после падения по итогам предыдущей торговой сессии. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,64% - до $56,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник выросли на 0,59% - до $54,31 за баррель.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 единиц и достигло 602, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых.