В Великобритании проверят затраты на рекламные кампании за и против Brexit

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании начали расследование финансирования рекламной кампании, которую вели сторонники и противники выхода страны из Европейского союза перед референдумом по этому вопросу. В ходе изучения отчетности обеих кампаний избирательная комиссия пришла к выводу, что оба лагеря предоставили не все документы и указали не всех своих спонсоров. Кроме того, в сданной отчетности обнаружены неточности и ошибки, сообщает BBC.

Из уже полученных данных следует, что всего на кампанию было потрачено около 32 млн фунтов стерлингов. Организаторы заявляли, что собрали средства в основном за счет пожертвований. При этом больше средств удалось привлечь сторонникам Brexit. Они получили в общей сложности 16,4 млн фунтов, в то время как выступающие за сохранение членства страны в ЕС сообщили о получении 15,1 млн фунтов.

Отчеты демонстрируют, что референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе стал самым дорогим плебисцитом за всю историю страны. Он прошел в июне прошлого года и завершился победой сторонников Brexit.

В настоящее время законопроект о выходе страны из Евросоюза успешно прошел голосование в палате общин британского парламента и обсуждается в палате лордов. Ожидается, что процедура выхода будет запущена в начале марта.