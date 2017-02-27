Замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев ушел в отставку

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Ведев, курировавший в Минэкономразвития макроэкономическое прогнозирование, покинул ведомство.

Распоряжение об отставке Ведев с поста замминистра с формулировкой "по его просьбе" премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 21 февраля, оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Отставка Ведева после назначения министром Максима Орешкина, который курировал схожий круг тем в бытность замминистра финансов, была ожидаемой. В последнее время Ведев уже не принимал активного участия в работе ведомства, говорили источники "Интерфакса".

После увольнения предыдущего министра Алексея Улюкаева Ведев был назначен врио руководителя Минэкономразвития. В конце января газета "Ведомости" сообщала, что Алексей Ведев, отвечающий за прогноз в министерстве, может вернуться в Институт Гайдара, а одним из кандидатов на пост замминистра рассматривается заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Ранее президент Владимир Путин поручил министерству разработать комплексный план действия по развитию экономики на 2017-2025 годы. Отставка Ведева может стать ключевым кадровым решением, меняющим состав блока ведомства, работающего над разработкой этого плана.