Бренд "Билайн" сохранится после ребрендинга материнского холдинга Vimpelcom

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Вымпелком" продолжит работать под брендом "Билайн" после ребрендинга материнского холдинга Vimplelcom.

Ранее в понедельник стало известно, что Vimpelcom, работающий на 13 рынках по всему миру, планирует сменить название на VEON. Это решение должны одобрить акционеры на внеочередном собрании 30 марта.

"Речь идет про ребрендинг Vimpelcom Ltd., ПАО "Вымпелком" и бренд "Билайн" в России изменения не затрагивают", - сообщила "Интерфаксу" представитель российской компании Анна Айбашева.

Глава Vimpelcom Жан-Ив Шарлье объяснял ребрендинг стремлением к преобразованию "из телекоммуникационной компании в глобального технологического лидера". В августе 2015 года Vimpelcom представил новую digital-стратегию превращения в более гибкого игрока цифрового рынка.

Vimpelсom - глобальный провайдер телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме. Абонентская база холдинга на конец 2016 года в 13 странах присутствия составляла 207 млн абонентов.