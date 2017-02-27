Правительство в течение месяца обсудит уровень дивидендов госкомпаний

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение уровня дивидендов госкомпаний будет продолжаться ближайший месяц, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас есть объем дивидендов, которые мы должны получить, и этот объем предусмотрен законом о бюджете. Мы договорились еще раз посмотреть финансовые результаты компаний, которые будут платить основной объём дивидендов. Пока находимся в этом процессе. Я думаю, что в ближайший месяц соберемся и обсудим", - сказал он.

В прошлом году действовала норма о минимальном размере дивидендов для госкомпаний на уровне 50% прибыли, правда, ряд компаний добились для себя исключений. Минфин предлагал продлить эту норму и на 2017-2019 годы и закладывал в бюджет доходы от дивидендов, посчитанные при минимальных дивидендах на уровне 50%. В отсутствие нового распоряжения правительства сейчас вновь действует старый документ о минимальном размере дивидендов на уровне 25%. Решение о целесообразности сохранения минимального порога по дивидендам для госкомпаний на уровне не менее 25% прибыли было принято в середине декабря на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Тем не менее, в феврале Минфин вновь внес в правительство проект распоряжения, предусматривающий выплаты на уровне не менее 50% прибыли.

"Здесь дело принципа, когда у государства есть проблемы с доходами, конечно, государство хочет получить больше денег от владения своими активами", - пояснил А.Силуанов позицию Минфина в интервью РБК ТВ, отметив, что в некоторых странах изъятия доходили и до 70% прибыли.

"В нынешних условиях государство вполне справедливо может поставить вопрос о таком уровне перечисления дивидендов, ну а инвестпрограммы этих компаний, если они эффективны, могли бы в этот период базироваться на привлечении заемных средств, если эти инвестпроекты являются окупаемыми, дают отдачу", - заявил министр, подтвердив, что в ближайшее время в правительстве будет проведен анализ по крупным компаниям - плательщикам дивидендов.