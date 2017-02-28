Экономика

Visa собралась запустить новую программу привилегий в России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Платежная система Visa разрабатывает новую программу привилегией для российских держателей премиальных карт, сообщают "Ведомости" со ссылкой на директора департамента новых продуктов Visa в России Антона Красненкова. Он не раскрыл детали новой программы, пояснив, что информированность клиентов о предоставляемых выгодах невысока. Отвечая на вопрос о том, связана ли разработка новой программы с появлением на рынке карт платежной системы "Мир", Красненков сказал, что необходимость конкурировать "заставляет думать".

Сейчас, по словам менеджера, компания находится на финальной стадии утверждения совокупного размера инвестиций и количества людей, которые будут наняты дополнительно, чтобы реализовать новые идеи. Как рассказал газете источник на банковском рынке, Visa периодически обсуждает идею создания собственной программы лояльности, которая охватит все банки, но пока это заканчивается программами для отдельных банков.

На прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон, согласно которым операции по счетам получателей средств из бюджета, совершаемые с помощью платежных карт, будут возможны только по карте "Мир". По расчетом "Ведомостией", это 30-40 млн человек. Помимо административной поддержки, у "Мира" есть программа лояльности, которая принципиально отличается от имеющихся на рынке, напоминает издание.

Как пояснил гендиректор НСПК (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев, клиент на сайте "Мира" сам сможет выбрать торговую точку, где бы ему хотелось получать скидку, а программа встроена в процессинг, что позволит проводить взаиморасчеты. Программа лояльности Visa существует с 2008 года и с тех пор не менялась.

Теги: Visa, Мир, Россия
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