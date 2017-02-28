Главные новости
В миреКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"
Экономика

Рынок акций РФ обвалился ниже 2030 пунктов по ММВБ во главе с энергетикой

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром во вторник обвалился ниже 2030 пунктов по индексу ММВБ (минимум с 17 ноября) на фоне распродаж активов нерезидентами и сработавших сигналах stop-loss; лидерами отката выступают бумаги энергетических компаний, также обвалившихся к уровням осени прошлого года.

К 11:10 МСК индекс ММВБ упал до 2017,76 пункта (-1,4%), индекс РТС - до 1102,16 пункта (-1,4%); рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже рухнули на 2-7,5%, причем по отдельным бумагам падение локально превышало 10%.

Доллар подешевел до 57,96 рубля (-0,1 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Мечела" (-7,5% и -6,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-3,5%), "Россетей" (-7% и -7,3 "префы"), "РусГидро" (-4,1%), Сбербанка (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (-3,5%).

Подросли бумаги "Мосбиржи" (+0,2%), "Башнефти" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник в падении лидируют акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (-12,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (-11,7%), "Группы "Разгуляй" (-9,8%), АО "Вторресурсы" (-8%), "МРСК Северо-Запада" (-7,9%), "Челябинского металлургического комбината" (-7%), "МРСК Центра" (-6,3%), "Энел Россия" (-6,3%).

Подорожали бумаги "Башнефти" (+0,3%), "ТГК-14" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 12,56 млрд руб. (из них 2,45 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Теги: ММВБ, РТС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Кудрин предупредил о быстром росте запроса на креативностьКудрин предупредил о быстром росте запроса на креативность
По его словам, в университетах нужно активизировать подготовку специалистов по профессиям, которые соединили бы креативность и умение использовать новые технологииПодробнее
К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"
В январе компания строила по полтора километра трассы в суткиПодробнее
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФМедведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
"Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", - сообщил премьер-министрПодробнее
Орешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам годаОрешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам года
Глава Минэкономразвития указал, что предварительные данные по ряду макроиндикаторов за январь говорят о позитивных тенденциях в экономикеПодробнее
Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Сейчас сын экс-главы администрации президента занимает должность старшего вице-президента СбербанкаПодробнее
Силуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апреле
Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублейПодробнее
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в историиSaudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории
Организацией первичного публичного предложения акций займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan StanleyПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в Бразилии10 фото
28 февраля
Карнавал в Бразилии
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"КультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииВ МВД заявили о задержании похитивших 100 млн рублей кибермошенниковВ миреСМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
ВЭБ создаст институт исследований и экспертизы под кураторством Клепача
Росгвардия предложила вдвое снизить стоимость оформления огнестрельного оружия
Каждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картах
Разведывательный самолет ВВС США вылетел в район Калининградской области
Возможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену
Карнавал в Бразилии
В России за четыре года втрое снизилось число усыновлений иностранцами
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи