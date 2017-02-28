Рынок акций РФ обвалился ниже 2030 пунктов по ММВБ во главе с энергетикой

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром во вторник обвалился ниже 2030 пунктов по индексу ММВБ (минимум с 17 ноября) на фоне распродаж активов нерезидентами и сработавших сигналах stop-loss; лидерами отката выступают бумаги энергетических компаний, также обвалившихся к уровням осени прошлого года.

К 11:10 МСК индекс ММВБ упал до 2017,76 пункта (-1,4%), индекс РТС - до 1102,16 пункта (-1,4%); рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже рухнули на 2-7,5%, причем по отдельным бумагам падение локально превышало 10%.

Доллар подешевел до 57,96 рубля (-0,1 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Мечела" (-7,5% и -6,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-3,5%), "Россетей" (-7% и -7,3 "префы"), "РусГидро" (-4,1%), Сбербанка (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (-3,5%).

Подросли бумаги "Мосбиржи" (+0,2%), "Башнефти" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник в падении лидируют акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (-12,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (-11,7%), "Группы "Разгуляй" (-9,8%), АО "Вторресурсы" (-8%), "МРСК Северо-Запада" (-7,9%), "Челябинского металлургического комбината" (-7%), "МРСК Центра" (-6,3%), "Энел Россия" (-6,3%).

Подорожали бумаги "Башнефти" (+0,3%), "ТГК-14" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 12,56 млрд руб. (из них 2,45 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).