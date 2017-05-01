Экономика

"Газпром" за четыре месяца увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 14,9%

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" за 4 месяца 2017 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 14,9%, добыча выросла на 13%, сообщила компания.

По оперативным данным, с 1 января по 30 апреля 2017 года группа "Газпром" добыла 162,6 млрд куб. м газа - на 13% или на 18,7 млрд куб. м газа больше, чем в январе-апреле 2016 года.

Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья вырос за этот период на 14,9% или на 8,6 млрд куб. м и составил 66,2 млрд куб. м. В частности, увеличились поставки в страны Северо-Западной и Центральной Европы. Например, в Германию - на 16,8%, в Австрию - на 82,3%, в Венгрию - на 53,6%, в Данию - на 27,4%, сообщает управление информации ПАО "Газпром".

Теги: Газпром
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