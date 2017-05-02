Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора 2 мая начнут вторую инспекцию пищевых предприятий Белоруссии.

"Наши специалисты начнут работу в Белоруссии 2 мая, планируется проверить от 10 до 12 предприятий", - сообщил "Интерфаксу" представитель Россельхознадзора.

По его словам, речь идет о предприятиях по производству молочной, мясной и рыбной продукции. Инспекция продлится до 5 мая.

Первая инспекция в Белоруссии была проведена в начале апреля этого года. После нее были разрешены поставки с двух предприятий, к продукции которых ранее были претензии. Так, право на ввоз в РФ говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции предоставлено ООО "Велес - Мит", молочной продукции (за исключением сыра и сухого молока) - ОАО "Бабушкина крынка".

Недавно Россельхознадзор отправил в Белоруссию полный отчет о результатах той инспекции с указанием недостатков и предлагаемыми мерами по их устранению.

Как сообщалось, на этой неделе планируется визит белорусской делегации в Россию для обсуждения "на площадке Минсельхоза РФ" вопросов поставки продукции из Белоруссии.