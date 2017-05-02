Mail.ru купит еще один сервис доставки еды

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Mail.ru Group подписала соглашение о покупке 90% сервиса ZakaZaka.

Миноритарная доля в ZakaZaka досталась Mail.ru в рамках сделки по покупке Delivery Club в ноябре прошлого года, в марте пакет был увеличен до 9,9%. За оставшиеся 90,1% компания заплатит $18 млн, оценив весь сервис в $20 млн.

По оценке, которую приводит в своем сообщении Mail.ru, ZakaZaka занимает второе место на российском рынке доставки еды. Выручка сервиса в 2016 году составила 56 млн рублей, в первом квартале 2017 года - 30 млн рублей.

В феврале Mail.ru закрыла сделку по приобретению100% сервиса заказа и доставки еды Delivery Club. Стоимость сделки, о которой было объявлено в ноябре 2016, составляет $100 млн, часть суммы в размере $90 млн была выплачена в течение ноября, остальная часть средств должна была быть выплачена в начале 2017 года. При объявлении сделки Mail.Ru указывала, что рынок заказа и доставки еды сейчас находится на подъеме и демонстрирует устойчивый рост. Российский рынок доставки продуктов питания оценивается в $1,5 млрд (данные компании AddVenture). При этом рост этого рынка в 2015 году был оценен в 40%.