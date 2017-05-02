Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips и индексов, несмотря на смешанную динамика внешних фондовых площадок и упавшую нефть, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2023,18 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1119,92 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 57,02 рубля (+0,1 рубля).

Выросли рублевые акции "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Магнита" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), "Россетей" (+0,2%), "Норникеля" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), Сбербанка (+0,4%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Просели акции "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Индексы в США в понедельник, 1 мая, показали смешанную динамику, Nasdaq в ходе торгов поднимался до нового рекорда (6100,73 пункта) во главе с бумагами Apple, но к закрытию просел.

В Конгрессе США представители обеих партий достигли соглашения относительно федерального бюджета на оставшуюся часть текущего финансового года - до 30 сентября. Договоренности предшествовали несколько недель жарких дебатов, которые, как опасались многие эксперты, могли привести к временной приостановке работы органов власти и госучреждений в связи с отсутствием финансирования.

Индекс PCE Core, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в марте снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое сокращение показателя с 2001 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле опустился до 54,8 пункта при прогнозах снижения до 56,5 пункта с мартовских 57,2 пункта.

В Азии во вторник также отмечается смешанная динамика индексов, подросла Япония перед длительными выходными, и просел Китай на фоне слабых статданных.