Рубль снизился к доллару и евро из-за продолжающей дешеветь нефти

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 56,95-57,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,99 руб./$1 (+7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 62,21 руб./EUR1 (+16,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 11,55 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,34 рублей.

Доллар при этом оказался всего 1,4 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,1 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов вторника из-за цен на нефть, которые, опустившись в понедельник до минимальных уровней за пять недель, продолжают снижаться во вторник. Давление на рынок продолжают оказывать опасения, связанные с тем, что рост производства нефти в США сведет на нет усилия нефтедобывающих стран по сокращению чрезмерных мировых запасов топлива. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК опустилась на 0,27% - до $51,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,41% - до $48,64 за баррель.