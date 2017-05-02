Власти Австралии построят в Сиднее второй аэропорт за $3,8 млрд

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство Австралии подтвердило намерение вложить 5 млрд австралийских долларов ($3,8 млрд) в строительство второго международного аэропорта в Сиднее, в районе Бэджерис-Крик.

Между тем компания Sydney Airport Holdings, оператор действующего международного аэропорта Сиднея имени Кингсфорда Смита, во вторник окончательно отказалась от участия в проекте из-за связанных с ним рисков и расходов. "Решение Sydney Airport не принимать предложение правительства принято в интересах наших инвесторов - миллионов австралийцев, которые владеют акциями через пенсионные фонды", - сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики сочли опасения Sydney Airport обоснованными и похвалили компанию за финансовую дисциплину. Акции оператора подорожали на 0,3% во вторник.

Как говорится в совместном заявлении премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла и министра по вопросам инфраструктуры Пола Флетчера, правительство учитывало в планах оба варианта - с согласием Sydney Airport и без него. Подробности финансирования проекта будут раскрыты в рамках публикации федерального бюджета 9 мая. Предполагается, что федеральное правительство найдет другого оператора или займется проектом самостоятельно, создав соответствующее госпредприятие, отмечает австралийская ABC.

Власти утверждают, что только на этапе строительства вливания в экономику благодаря новому аэропорту составят не менее 1,9 млрд австралийских долларов. К началу 2030-х годов в Западном Сиднее будет создано 9 тыс. рабочих мест в связи с появлением авиаузла, в долгосрочной перспективе - свыше 60 тыс. рабочих мест.

Международный аэропорт Сиднея имени Кингсфорда Смита является крупнейшим в Австралии и старейшим из продолжающих работать, регулярные рейсы осуществляются с 1921 года. С 1995 года был введен запрет на ночные полеты (взлеты и посадки самолетов с 23:00 до 6:00 по местному времени) из-за жалоб жителей на шум.

Вопрос о необходимости второго аэропорта в Сиднее обсуждается с 1946 года. Решение о его строительстве в Бэджерис-Крик было принято в 2014 году. Ожидается, что первые рейсы будут выполнены не ранее 2025 года. Запрет на ночные полеты в аэропорте в Бэджерис-Крик, который планируется разместить дальше от густонаселенных районов, действовать не будет.