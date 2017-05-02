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Участники "Северного потока 2" предоставят проектной компании бридж-кредит

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Участники проекта "Северный поток 2" предоставляют проектной компании Nord Stream 2 AG бридж-кредит на сумму до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) на срок до организации проектного финансирования, которое должно покрыть 70% затрат по проекту, сообщил "Газпром" .

Промежуточное финансирование предоставляется по ставке 6% годовых на предельный срок до конца 2019 года.

Агентом по кредиту является Glas Trust Corporation Ltd. Помимо ПАО "Газпром" в сделке перечислены дочерние структуры всех пяти иностранных партнеров по проекту: Engie Energy Management Holding Switzerland AG, OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V., Shell Exploration and Production (LXXI) B.V., Uniper Gas Transportation & Finance B.V., Wintershall Nederland Transport and Trading B.V.

При этом доля ПАО "Газпром" в обязательствах по сделке составит 50%.

Сделка была заключена 30 апреля, а одобрена советом директоров "Газпрома" 21 апреля.

Проект "Северный поток 2" предусмотрено строительство через Балтийское море еще двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб м. Проект должен был почти полностью копировать - и технически, и корпоративно - уже работающий "Северный поток". Однако совместное предприятие с иностранными партнерами создать не удалось, так как вхождение в состав акционеров проектной компании Nord Stream 2 AG иностранных партнеров было заблокировано польскими властями. После этого партнеры решили искать другую схему сотрудничества.

Теги: Газпром, Северный поток, Nord Stream, Северный поток 2
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