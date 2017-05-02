Резервный фонд РФ в апреле вырос на 18,3 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния за этот же период увеличился на 58,23 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем Резервного фонда на 1 мая 2017 года составил 931,25 млрд рублей ($16,34 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 192,50 млрд рублей ($73,57 млрд), говорится в сообщении Минфина РФ.

Резервный фонд на 1 апреля составлял 912,95 млрд рублей ($16,19 млрд), ФНБ - 4 трлн 134,27 млрд рублей ($73,33 млрд).

Таким образом, Резервный фонд в апреле увеличился на 18,3 млрд рублей, ФНБ - на 58,23 млрд рублей.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 мая составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 30 апреля 2017 года составила $0,02 млрд, что эквивалентно 1,41 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах Резервного фонда за период с 1 января по 30 апреля составила отрицательную величину - минус 40,88 млрд рублей.