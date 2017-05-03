"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На 1 января в отчетности банка "Пересвет", санация которого началась в апреле, отражена "недостача кассы", по которой сформирован 100%-ный резерв, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заключение аудитора банка, компании "Развитие бизнес-систем" (РБС), к отчетности по МСФО за 2016 г. Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.

Это по просьбе газеты сделали кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ: примерно 5 млрд руб. Из кассы "Пересвета" пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 г., по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.).

Активы "Пересвета", в расчет которых входят денежные средства, на 1 января составляли 107,6 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО (более свежих данных нет – банк с октября прошлого года не публикует отчетность по РСБУ). ЦБ в апреле оценил дыру в "Пересвете" (разница между обязательствами и активами) в 103,6 млрд руб.