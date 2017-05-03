Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,2%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду разнополярной динамикой цен blue chips на фоне упавшей накануне нефти, снижения индексов в Азии и ослабления рубля; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2%, при этом обвалились акции АФК "Система" на новостях об иске к компании со стороны "Роснефти" и "Башнефти".

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2022,71 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1117,69 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 57,05 рубля (+0,05 рубля).

Акции АФК "Система" за минуту торгов упали до 18,345 рубля (-18%) - уровня апреля 2016 года.

Накануне вечером стало известно, что НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" , которая контролируется "Роснефтью", подали иск в Арбитражный суд Москвы к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей.

"Роснефть" мотивирует исковое требование к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" выводом активов.

"Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Выведенные активы были оценены в эту сумму", - сказал он.

Вслед за АФК "Система" дешевеют ее активы - бумаги "Мобильных телесистем" упали на 5%. Также просели акции "Мосбиржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,4%), "РусАла" (-2,5%), Сбербанка (-0,2%). Подросли акции "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Татнефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).