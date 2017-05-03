Администрация Гонконга одобрила расширение "Диснейленда" стоимостью $1,4 млрд

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Финансовый комитет законодательного совета Гонконга одобрил проект расширения парка развлечений "Диснейленд" стоимостью 10,9 млрд гонконгских долларов ($1,4 млрд), расходы будут поделены поровну между бюджетом и компанией Walt Disney, пишет The Variety. В ноябре прошлого года администрация Гонконга совместно с Walt Disney обнародовали план расширения гонконгского Диснейленда, но депутаты оспаривали необходимость оплаты подобных трат из бюджета специального административного района.

В прошлом году гонконгский "Диснейленд" был убыточным, и членов законодательного совета возмутил тот факт, что Walt Disney продолжила получать выплаты за управление парком. Смягчить позицию помогло предложение Walt Disney поделить расходы на расширение поровну и отказаться от переменной части платы за управление на два финансовых года.

В результате доля участия правительства Гонконга в парке снизится с 53% до 52%, а доля Walt Disney, соответственно, повысится до 48%.

После расширения территории в Диснейленде появятся две новые развлекательные зоны, в результате чего их станет 9 вместо 7, а количество сооружений увеличится со 110 до 130. Строительные работы будут проводиться в период с 2018 по 2023 годы.