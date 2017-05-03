ЦБ оценил годовой прирост ВВП в I квартале в 0,2-0,4%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Годовой прирост ВВП РФ в первом квартале 2017 года, по оценке ЦБ, составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%, говорится в комментарии Банка России по экономике.

"Рост ВВП в годовом сопоставлении обеспечивался активизацией инвестиционной активности, увеличением экспорта и восстановлением запасов материальных оборотных средств", - отмечает регулятор.

Ранее в мартовском выпуске доклада о денежно-кредитной политике ЦБ оценивал годовой прирост ВВП в I квартале в 0,4-0,7%. Банк России пояснил, что пересмотр текущей оценки этого показателя вниз является техническим и обусловлен уточнением базы сравнения в связи с актуализацией Росстатом квартальных данных по ВВП за 2014-2016 годы.

ЦБ ожидает, что во II квартале 2017 года показатели как потребительского, так и инвестиционного спроса продолжат восстанавливаться. "В результате темп прироста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом с устранением сезонного и календарного факторов, как и в I квартале, составит 0,3 - 0,5%", - говорится в обзоре.