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Экономика

Реальный размер средней пенсии в РФ в марте снизился на 0,4%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в марте 2017 года увеличился в номинальном выражении на 3,8% по сравнению с мартом 2016 года и составил 12,89 тысячи рублей, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в марте снизился на 0,4% по сравнению с мартом прошлого года. Средний размер назначенных пенсий в марте 2017 года составил, по оценке, 34,2% от средней начисленной зарплаты по стране.

Теги: Росстат
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