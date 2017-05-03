Главные новости
В миреСтало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военномВ миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
Экономика

ФРС сохранила ставку на уровне 0,75-1%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 2-3 мая приняла решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменным - на уровне 0,75-1% годовых. Об этом говорится в коммюнике по результатам майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

В заявлении FOMC по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики.

Тем не менее, руководители Федрезерва считают замедление экономического подъема в первом квартале временным явлением, а также отмечают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%.

Инвесторы ожидали от ФРС сигналов о том, каким образом центробанк будет сокращать размер своего портфеля US Treasuries и ипотечных облигаций. Однако Федрезерв лишь подтвердил, что намерен сохранить стратегию реинвестирования поступлений от облигаций.

"Информация, полученная после мартовского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда, даже несмотря на замедление экономической активности", - говорится в коммюнике.

"Прирост рабочих мест в среднем оставался значительным в последние месяцы, а уровень безработицы снизился", - отмечается в сообщении.

"Потребительские расходы выросли лишь сдержанными темпами, однако базовые факторы, поддерживающие продолжающееся увеличение потребления, остаются сильными, - отмечают в ФРС. - Вложения бизнеса в основной капитал укрепились".

"12-месячный показатель инфляции находится около долгосрочного целевого показателя FOMC в 2%. Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания снизились в марте, и инфляции по-прежнему несколько ниже 2%, - говорится в сообщении FOMC. - Рыночные показатели инфляционной компенсации остаются низкими, большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в целом незначительно изменились и являются сбалансированными".

Теги: ФРС, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Сервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатораСервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора
Новая компания будет работать под брендом Fasten, будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штатыПодробнее
"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом
Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нетПодробнее
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система""Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
В нефтяной компании мотивировали подачу иска на 106,6 млрд рублей выводом активовПодробнее
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Экономика обнала. Кто на новенького?Экономика обнала. Кто на новенького?
Промежуточные итоги войны с фирмами-однодневкамиПодробнее
Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"
Положения закона распространяются на выплаты зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендийПодробнее
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефтьПодробнее
Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"
Единственным законным владельцем бренда на территории Украины является местный ОщадбанкПодробнее
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставкеЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Аналитики ждут ее снижения на 0,25 п.п. - до 9,50%Подробнее
Дворкович предсказал рост курса доллара до 60 рублейДворкович предсказал рост курса доллара до 60 рублей
При этом вице-премьер сослался на неназванных экспертовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСтало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военномВ миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияВ РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Два человека погибли в результате стрельбы в колледже в Техасе
Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича
ФРС сохранила ставку на уровне 0,75-1%
Власти США задумались о новых санкциях против Венесуэлы
Стало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военном
В штате Массачусетс автомобиль въехал в толпу людей
Дадин подал в суд на ФСИН и СКР за передачу телеканалу видеозаписей из колонии
В подольском музее "Антибольшевистского сопротивления" прошли обыски
Что произошло за день: среда, 3 мая
РФПЛ попросила ФИФА оставить на стадионах в РФ систему автофиксации голов
Фотохроника 3 мая
Названы требования "Башнефти" и "Роснефти" к АФК "Система"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи