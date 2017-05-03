ФРС сохранила ставку на уровне 0,75-1%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 2-3 мая приняла решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменным - на уровне 0,75-1% годовых. Об этом говорится в коммюнике по результатам майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
В заявлении FOMC по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики.
Тем не менее, руководители Федрезерва считают замедление экономического подъема в первом квартале временным явлением, а также отмечают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%.
Инвесторы ожидали от ФРС сигналов о том, каким образом центробанк будет сокращать размер своего портфеля US Treasuries и ипотечных облигаций. Однако Федрезерв лишь подтвердил, что намерен сохранить стратегию реинвестирования поступлений от облигаций.
"Информация, полученная после мартовского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда, даже несмотря на замедление экономической активности", - говорится в коммюнике.
"Прирост рабочих мест в среднем оставался значительным в последние месяцы, а уровень безработицы снизился", - отмечается в сообщении.
"Потребительские расходы выросли лишь сдержанными темпами, однако базовые факторы, поддерживающие продолжающееся увеличение потребления, остаются сильными, - отмечают в ФРС. - Вложения бизнеса в основной капитал укрепились".
"12-месячный показатель инфляции находится около долгосрочного целевого показателя FOMC в 2%. Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания снизились в марте, и инфляции по-прежнему несколько ниже 2%, - говорится в сообщении FOMC. - Рыночные показатели инфляционной компенсации остаются низкими, большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в целом незначительно изменились и являются сбалансированными".