ФРС сохранила ставку на уровне 0,75-1%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 2-3 мая приняла решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменным - на уровне 0,75-1% годовых. Об этом говорится в коммюнике по результатам майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.