Палата представителей США приняла бюджет на оставшуюся часть финансового года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палата Представителей Конгресса США в среду утвердила законопроект о принятии федерального бюджета на оставшуюся часть финансового года, который истекает 30 сентября 2017. За документ проголосовали 309 конгрессменов, против - 118, законопроект направлен на одобрение в Сенат.

Объем федерального бюджета составит около 1,1 триллиона долларов.

Как сообщает агентство Associated Press, президент США Дональд Трамп в случае утверждения законопроекта Сенатом, подпишет документ.

2 мая представители обеих партий Конгресса США достигли соглашения относительно федерального бюджета на оставшиеся пять месяцев текущего финансового года.

Договоренности предшествовали несколько недель жарких дебатов, которые, как опасались многие эксперты, могли привести к временной приостановке работы органов власти и госучреждений в связи с отсутствием финансирования (shutdown).

Во времена президентства Барака Обамы несколько раз возникали бюджетные кризисы, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей, отмечает BBC. Последний shutdown произошел в 2013 году и длился 17 дней. Работа государственных учреждений была приостановлена, федеральным служащим пришлось уйти в вынужденный отпуск, закрылись национальные парки и т.д.

Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Д.Трамп был избран президентом. Однако для принятия бюджета необходимо 60 голосов в Сенате, где у республиканцев всего 52 места.