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Экономика

Фондовые индексы США завершили торги в среду разнонаправленным движением

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), оставившей неизменными основные параметры кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch.

Федрезерв по итогам заседания 2-3 мая принял решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 0,75-1% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. В заявлении FOMC по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики.

Тем не менее, руководители Федрезерва считают замедление экономического подъема в первом квартале временным явлением, а также отмечают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%.

Стоимость акций Yum Brands Inc. поднялась по итогам торгов в среду на 2,9% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности владельца сети ресторанов KFC и Pizza Hut.

Бумаги Mondelez International Inc. и Clorox Co., квартальные отчеты которых оказались лучше прогнозов рынка, подорожали соответственно на 2,9% и 0,9%.

Котировки акций Reynolds American, результаты которой за минувший квартал не оправдали ожиданий, подешевели на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся менее чем на 0,1% - до 20957,9 пункта.

Standard & Poor's 500 также опустился на 0,1%, составив 2388,13.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,4% - до 6072,55 пункта.

Теги: США
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