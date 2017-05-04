Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,1% и снижением РТС на 0,2%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг разнополярной динамикой цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%, при этом корректируются вверх акции АФК "Система" после обвала накануне.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1995,33 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1094,23 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 57,48 рубля (+0,1 рубля).

Акции АФК "Система" за минуту торгов выросли на 2,7% - до 14,44 рубля, накануне бумаги обвалились на 38% после известий, что НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" подали иск в Арбитражный суд Москвы к АФК на 106,6 млрд рублей в связи с выводом компанией активов.

Подросли рублевые акции "Башнефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "РусГидро" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Татнефти" (+0,5%).

Просели бумаги "Норникеля" (-0,6%), "Россетей" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Роснефти" (-0,1%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,3%).