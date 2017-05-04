Экономика

Brent опустилась ниже $49 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают обновлять минимумы за 5 месяцев на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по ограничению добычи и излишек предложения на рынке не исчезнет.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 по Москве опустился на $1,69 (3,33%) - до $49,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,64 (3,43%) - до $46,18 за баррель.

Ранее Brent опускалась до $48,92 за баррель, WTI - до $46,04 за баррель, обновив минимумы с 30 ноября 2016 года, когда ОПЕК объявила о подписании соглашения об ограничении добычи.

Теги: Нефть, Brent, WTI
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