Предварительное заседание суда по иску к АФК "Система" назначено на 6 июня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Предварительное заседание суда по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей назначено на 6 июня, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Согласно определению, исковое заявление зарегистрировано 15 мая. Судьей назначена Ирина Нурисламова.

Как сообщалось, иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК, поданный 2 мая в арбитраж Москвы, был возвращен столичным судом, в карточке дела в базе данных арбитражных судов появилось определение суда от 10 мая "О возвращении искового заявления (заявления)".

Согласно документу, требования истца являются корпоративным спором, при этом лицом, в отношении которого рассматривается корпоративный спор и в пользу которого взыскиваются убытки, является АНК "Башнефть", которая зарегистрирована в Уфе. При таких обстоятельствах заявленное требование неподсудно Арбитражному суду Москвы, исковое заявление подлежит возвращению заявителю, говорится в определении.

Как сообщалось, общая сумма иска, который "Роснефть" и "Башнефть" подали к АФК "Система" 2 мая, составила 106,6 млрд рублей. Источник, близкий к "Башнефти", пояснял "Интерфаксу", что в результате действий АФК "Система" НК была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности, ОАО "БЭСК" и ОАО "Уфаоргсинтез" .

Размер требований, как сообщал источник "Интерфакса", определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК "Система" по реорганизации НК в 2014 году.