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Экономика

Рынок акций США не показал единой динамики в четверг на фоне падения цен на нефть

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг невыразительными и разнонаправленными изменениями на фоне падения цен на нефть и подготовки республиканцев Конгресса к частичной отмене реформ президента Барака Обамы в финансовой отрасли и здравоохранении.

Макроэкономические статданные и отчетность крупных компаний отошли на второй план, пишет MarketWatch.

Комитет по финансовым услугам при Палате представителей Конгресса США одобрил законопроект Financial Choice Act, направленный на смягчение регулирования банковской системы США. Законопроект, автором которого выступил представитель штата Техас республиканец Джеб Хенселинг, предполагает отмену части положений закона Додда-Фрэнка, принятого после финансового кризиса 2009 года.

Кроме того, Палата представителей поддержала с минимальным перевесом Акт о здравоохранении в США (The American Health Care Act, FHCA) или Trumpcare, который отменяет ряд ключевых положений программы здравоохранения, принятой при Б.Обаме. Однако ожидается, что Сенат может подготовить свой законопроект вместо утвержденного нижней палатой.

Как сообщалось, производительность труда в США уменьшилась в первом квартале 2017 года на 0,6%, а стоимость рабочей силы подскочила на 3%. Опрошенные FactSet аналитики ожидали снижения первого показателя на 0,2% и роста второго на 2,7%.

Кроме того, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. вместо ожидавшегося сокращения на 12 тыс. и составило 238 тыс.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 апреля, понизилось на 23 тыс. - до 1,964 млн, показатель стал минимальным с апреля 2000 года.

Также министерство торговли США сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в марте незначительно снизился и составил $43,7 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что в марте дефицит увеличится до $44,5 млрд.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 0,75-1% годовых. При этом в заявлении по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики.

Нефть WTI с поставкой в июне подешевела 4 мая на 4,8%, до $45,52 за баррель, минимума с ноября. Индикатор нефтегазовых компаний упал на 1,8%, котировки акций Exxon Mobil Corp. - на 1,3%, ConocoPhillips - на 2,5%, Occidental Petroleum - на 3,6%.

Акции соцсети Facebook потеряли в цене 0,6%, хотя прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили ожидания экспертов.

Цена бумаг Tesla Inc. уменьшилась на 5%. Производитель электромобилей и аккумуляторов отчитался о большем, чем ожидалось, скорректированном убытке за прошлый квартал, однако выручка компании превзошла прогнозы.

Капитализация производителя косметики Avon Products упала на 22,2%. Компания неожиданно получила убыток в январе-марте, хотя ее выручка выросла на уровне прогнозов.

Оператор сети ресторанов быстрого питания Dunkin Brands Group повысил рыночную стоимость на 0,8%. Скорректированная прибыль компании в первом квартале выросла сильнее ожиданий экспертов, однако выручка оказалась хуже прогнозов.

Между тем ценные бумаги производителя спортивных автомобилей Ferrari подорожали в Нью-Йорке на 7,2%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в минувшем квартале на 60% и о повышении выручки на 22%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 4 мая опустился на 6,43 пункта (0,03%) - до 20951,47 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,39 пункта (0,06%) - до 2389,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,79 пункта (0,05%) и составил 6075,34 пункта.

Теги: США
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