Основатель Amazon продал акции компании на $1 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор и основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос за три дня продал 1 млн акций своей компании на сумму $970,74 млн. Об этом он сообщил в отчете, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Безос регулярно продает акции Amazon. Так, в 2015 году он реализовал два крупных пакета в мае и августе, получив около $1,4 млрд. Однако благодаря повышению рыночной стоимости компании в этом году примерно на четверть нынешняя продажа стала крупнейшей подобной операцией для Безоса, отмечает CNBC.

В апреле этого года он заявил, что продает акции компании примерно на $1 млрд в год для финансирования космической программы. Как сообщил Безос, он намерен превратить свою аэрокосмическую компанию Blue Origin в коммерческую и туристическую.

В настоящее время Безосу принадлежит 79,9 млн акций (около 17%) Amazon. Курс ценных бумаг интернет-компании в ходе предварительных торгов в пятницу увеличился на 0,2% - до $939,45. Капитализация Amazon составляет порядка $450 млрд.