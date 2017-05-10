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Компания Apple побила рекорд капитализации

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Капитализация Apple Inc. превысила во вторник $800 миллиардов, поставщик iPhone стал первой компанией в истории, достигшей такой рыночной стоимости.

Акции Apple растут за счет ожиданий, что очередной iPhone, выпуск которого планируется на этот год, поможет компании вновь увеличить продажи.

С начала года акции Apple подорожали на треть и на $300 миллиардов за последние 12 месяцев. На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний - Amazon, Facebook, Google.

Во вторник акции Apple выросли на 0,6% до $153,99. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 финансового года почти на 5%. В то же время в прошедшем квартале Apple сократила продажи iPhone на 1% - до 50,8 миллиона штук.

Теги: Apple
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