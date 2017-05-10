Рынок акций открылся ростом индексов ММВБ и РТС на 0,7-1%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips и индексов на фоне оптимистичных настроений в Европе после победы на президентских выборах во Франции представителя деловых кругов Эмманюэля Макрона, при этом упавшая в предыдущие дни нефть подогрела ослабление рубля, что поддержало индекс ММВБ.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2016,03 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1095,95 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 58,34 рубля (+0,4 рубля).

В лидерах роста выступают перепроданные на прошлой неделе акции АФК "Система" (+9,3%, до 15,845 рубля) и ее активы - бумаги "Мобильных телесистем" (+1,5%).

Также выросли рублевые акции "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Роснефти" (+0,4%), "РусАла" (+1,8%), "РусГидро" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%).

Поддержку акциям Сбербанка оказал вышедший утром отчет за январь-апрель по РСБУ: чистая прибыль выросла в 1,5 раза - до 207,1 млрд рублей по сравнению со 142,3 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. В апреле 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 52,1 млрд рублей против 41,9 млрд рублей годом ранее.

Индексы в США во вторник показали смешанную динамику, Nasdaq Composite поднялся до очередного рекордного уровня (6120 пунктов), инвесторы ищут новые драйверы для выхода из боковика. В частности, игроки ожидают обещанного президентом США Дональдом Трампом сокращения налогов до конца этого года.

В Азии в среду преобладает рост индексов на фоне статданных из Китая и результатов президентских выборов в Южной Корее.