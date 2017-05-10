Рубль незначительно снизился к бивалютной корзине на открытии торгов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро снижается при открытии торгов на Московской бирже в среду утром, рубль немного опускается к бивалютной корзине, несмотря на подрастающую нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,26-58,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,32 руб./$1 (+38,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,56 руб./EUR1 (-15,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 14,1 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, 5 мая, до 60,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 67,98 копейки ниже выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к бивалютной корзине, несмотря на цены на нефть, поднимающиеся в среду на сигналах очередного снижения запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск повысилась на 0,31% - до $48,88 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,44% - до $46,08 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 5,79 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 2 млн баррелей. Запасы нефти в США сокращаются последние 5 недель.

Рост рубля к евро объясняется заметным снижением курса европейской валюты с начала недели на мировом рынке Forex в связи с фиксацией прибыли после убедительной победы Эмманюэля Макрона, опередившего Марин Ле Пен более чем на 30% по итогам второго тура президентских выборов, прошедших во Франции в воскресенье.