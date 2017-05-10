ВЦИОМ заметил робкие намеки на "либерализацию" отношения к крупным тратам в России

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (58%) назвали нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок, приемлемым - 24%, сообщили во ВЦИОМ в среду.

По результатам апрельского опроса, потребительские настроения россиян несколько улучшились на фоне мартовских показателей, когда 65% опрошенных назвали время для крупных трат неудачным, и лишь 22% - хорошим.

При этом только 12% респондентов (в марте - 11%) считают, что сейчас вполне подходящее время для крупных займов, тогда как большинство (75%, в марте - 79%) дает негативные оценки взятия кредитов, показал телефонный опрос 1800 респондентов.

Отношение россиян к банковским вкладам в последний месяц также несколько улучшилось: 52% в апреле (51% в марте) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% (30% в марте) рекомендуют их оттуда, если они есть, забрать.

В целом же 66% участников опроса высказались за минимизацию трат и максимальную бережливость. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения вложить во что-нибудь ценное считают целесообразным 21%.

По мнению эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, "впервые за весь период кризиса мы видим, что бывшая ранее совершенно "непримиримой" позиция общества в отношении крупных трат и займов начала понемногу смягчаться. Вместе с тем, общее стремление к сберегающему поведению сохраняется".