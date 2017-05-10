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Экономика

Украинский ВТБ заявил о попытке рейдерского захвата отделения в Одессе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - ВТБ Банк (Киев), входящий в группу ВТБ, заявляет о попытке группы лиц, в состав которой входят государственный регистратор и частный нотариус, лишить банк права собственности на нежилые помещения в Одессе, в которых располагается отделение банка.

Согласно сообщению на сайте финучреждения, 11 апреля государственный регистратор одесского филиала ГП "Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований" Кравец, на основании поддельных договоров купли-продажи зарегистрировал за ООО "Тринити инвест групп" право собственности на принадлежащие банку с 2011 года нежилые помещения в Одессе площадью 2 тыс. 653,3 кв. м и 1 тыс. 298,1 кв. м (общая площадь 3 тыс. 951,4 кв. м).

Затем 18 апреля "Тринити инвест групп" через частного нотариуса реализовало указанные объекты ООО "Теплокомунгруп ЛТД", которое в настоящее время является незаконным владельцем этого недвижимого имущества.

ВТБ Банк 28 апреля обжаловал указанные мошеннические регистрационные действия в комиссии при министерстве юстиции Украины и добился исключения незаконной перерегистрации объектов из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и восстановления на них права собственности.

При этом указанная комиссия Минюста признала нарушения законодательства государственным регистратором одесского филиала ГП "Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований" Кравцом, на шесть месяцев ограничив ему доступ к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество.

Дополнительно 29 апреля банк наложил запрет на регистрационные действия с его собственностью.

Тем не менее, как отмечает банк, в выходной день 30 апреля, невзирая на решения Минюста и запрет на регистрационные действия, Кравец внес в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество новую запись о праве собственности ООО "Теплокомунгруп ЛТД" на указанные нежилые помещения. 3 мая вследствие мошеннических действий госрегистратора ООО "Теплокомунгруп ЛТД" продало часть нежилых помещений двум физическим лицам. В результате преступных манипуляций с Госреестром вещных прав на недвижимое имущество в настоящее время существуют несколько собственников фактически одного и того же объекта недвижимости.

При этом неизвестные 5 мая попытались установить, в том числе путем силового захвата, физический контроль за указанными помещениями, угрожая сотрудникам отделения ВТБ Банка, которые на законных основаниях находились в помещении.

Банк также заявляет, что территориальные органы Национальной полиции Украины вместо возбуждения уголовных производств по фактам мошеннических действий на формальных основаниях не осуществляют каких-либо действий для устранения правонарушений, тем самым способствуя злоумышленникам в реализации преступных схем, в результате которых законные владельцы объектов недвижимости лишаются своей собственности.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является российский ВТБ (99,9959% акций). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов ВТБ Банк занимал 15-е место среди 93 украинских банков.

ВТБ в мае прошлого года заявил о намерении продать дочерний банк на Украине в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство российского банка сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте этого года после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

Потери группы ВТБ в случае реализации негативного сценария в отношении украинской "дочки" оцениваются в 10-20 млрд рублей, в позитивном сценарии группа может немного заработать, говорил в марте первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. ВТБ также рассчитывает продать украинский БМ банк (достался группе вместе с Банком Москвы).

Теги: ВТБ, Украина
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