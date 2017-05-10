Volkswagen инвестирует 9 млрд евро в экологичные технологии за 5 лет

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen будет наращивать инвестиции в разработку автомобилей, использующих альтернативные виды топлива, и рассчитывает стать лидером в сфере выпуска электромобилей к 2025 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте автопроизводителя.

"Volkswagen инвестировал порядка 3 млрд евро в технологии автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, за последние пять лет, и утроит эту сумму в течение следующих пяти лет", - заявил глава Volkswagen Маттиас Мюллер в ходе собрания акционеров компании в Гановере.

"Будущее за электромобилями. Мы хотим стать первым номером в сфере e-mobility к 2025 году", - сказал он. Мюллер сообщил, что Volkswagen принимает активные меры, рассчитывая достичь прорыва в технологиях для электромобилей.

При этом автопроизводитель продолжает работать над увеличением эффективности и экологичности дизельных и бензиновых двигателей, добавил он. "Традиционные двигатели останутся неотъемлемой частью" жизни в обозримом будущем, сказал глава Volkswagen. По его словам, автопроизводитель планирует вывести на рынок более 10 новых моделей электромобилей к концу 2018 году и более 30 моделей к 2025 году.

Мюллер добавил, что Volkswagen ведет активные переговоры о создании партнерств по выпуску автомобильных аккумуляторов в Европе и Китае. Глава Volkswagen пообещал, что автопроизводитель увеличит долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в будущем до 30% с 19,7% в 2016 году.