Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьКультураУмер кинокритик Даниил Дондурей
Экономика

Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития

По словам министра, ЕБРР, заморозивший новые проекты в России, утратил право считаться институтом развития

Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития, почти три года назад заморозивший новые проекты в России, утратил право считаться институтом развития, полагает глава Минэкономразвития, управляющий в банке от России Максим Орешкин.

"Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития", - сказал он журналистам по итогам заседания совета управляющих ЕБРР, большинство членов которого не усмотрело нарушений в ситуации с заморозкой проектов в России.

По словам министра, Россия не будет обсуждать новые проекты с банком и сконцентрируется на работе с "деполитизированными банками развития", такими как АБИИ и Банк БРИКС, а также на улучшениях в деятельности собственных институтов развития, в том числе ВЭБа.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. Имеющиеся у него в России активы при этом банк не распродает. Российские власти направили в 2016 году обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.

Позже, в октябре 2016 года, совет директоров принял финансовый план на 2017 год, в который российские проекты включены не были. Российские власти в 2016 году направили обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.

Чистая прибыль ЕБРР в 2015 году составила 800 млрд евро, в 2016 году банк увеличил чистую прибыль на 25% по сравнению с финансовым результатом за предыдущий год, до порядка 1 млрд евро. Банк в прошлом году профинансировал 378 проектов на сумму 9,4 млрд евро.

Теги: ЕБРР, Максим Орешкин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока""Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Работы начались у российского побережья Черного моряПодробнее
Курс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубльКурс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубль
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии ММВБ составил 64,0790 рубляПодробнее
Цены на нефть продолжили резкое падениеЦены на нефть продолжили резкое падение
Brent снизилась до $47,13 за баррельПодробнее
Конгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеКонгресс США уточнил объем финансовой помощи Украине
За полгода Украина получит из Америки чуть больше $400 миллионовПодробнее
В ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евроВ ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евро
Речь идет о товарах, ввозимых физлицами на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морюПодробнее
Доллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублейДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 мартаПодробнее
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
Об этом заявил министр экономики Турции Нихат ЗейбекчиПодробнее
"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом
Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нетПодробнее
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система""Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
В нефтяной компании мотивировали подачу иска на 106,6 млрд рублей выводом активовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьКультураУмер кинокритик Даниил ДондурейВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
Российских офицеров наградят за срыв атаки террористов в Сирии
Букмекеры предрекли крупную победу сборной РФ над Данией на ЧМ по хоккею
За майские праздники украинские пограничники не пустили в страну более 200 россиян
Франция потребовала наказать виновных в домогательствах к наблюдателю ОБСЕ в Донбассе
"Салават "Юлаев" приобрел хоккеиста сборной Чехии
Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания
Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
В жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление
В Германии в рамках антитеррористической операции начались обыски
Volkswagen инвестирует 9 млрд евро в экологичные технологии за 5 лет
Доходы супруги главы Крыма выросли за год почти в 10 раз
Спасенного зоозащитниками тувинского медвежонка отправили в нацпарк Башкирии
Продление ареста мэру Переславля-Залесского признали законным
Выстреливший в полицейского мужчина арестован в Благовещенске
ЦБ установил курсы доллара и евро на 11 мая
Руководство ФК "Спартак" поздравило игроков с чемпионством
Часть депозитарных сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны
Coffeeshop Company собралась увеличить сеть кофеен в РФ почти в 3 раза
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи