Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития, почти три года назад заморозивший новые проекты в России, утратил право считаться институтом развития, полагает глава Минэкономразвития, управляющий в банке от России Максим Орешкин.

"Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития", - сказал он журналистам по итогам заседания совета управляющих ЕБРР, большинство членов которого не усмотрело нарушений в ситуации с заморозкой проектов в России.

По словам министра, Россия не будет обсуждать новые проекты с банком и сконцентрируется на работе с "деполитизированными банками развития", такими как АБИИ и Банк БРИКС, а также на улучшениях в деятельности собственных институтов развития, в том числе ВЭБа.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. Имеющиеся у него в России активы при этом банк не распродает. Российские власти направили в 2016 году обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.

Позже, в октябре 2016 года, совет директоров принял финансовый план на 2017 год, в который российские проекты включены не были. Российские власти в 2016 году направили обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.

Чистая прибыль ЕБРР в 2015 году составила 800 млрд евро, в 2016 году банк увеличил чистую прибыль на 25% по сравнению с финансовым результатом за предыдущий год, до порядка 1 млрд евро. Банк в прошлом году профинансировал 378 проектов на сумму 9,4 млрд евро.