Глава ЕЦБ заявил о намерении сохранить стимулирующие программы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым сохранить стимулирующие программы, несмотря на улучшение макроэкономических показателей в еврозоне в последние месяцы.

"Пока слишком рано объявлять об успехе", - сказал Драги, отметив слабость базовой инфляции и роста зарплат в еврозоне. "Сохранение текущего, весьма существенного объема денежно-кредитного стимулирования по-прежнему необходимо для повышения базовой инфляции", - добавил он.

В среду Драги отвечал на вопросы нидерландских депутатов о денежно-кредитной политике ЕЦБ. Глава центробанка еврозоны регулярно выступает с докладами в Европарламенте, но редко появляется в национальных законодательных собраниях. Как отмечают эксперты, необходимость визита в Нидерланды связана с ужесточением позиций "северного блока" еврозоны, который возглавляет Германия, в отношении ЕЦБ.

Основные разногласия касаются сроков сворачивания программы количественного смягчения (QE), в рамках которой ЕЦБ выкупает активы на 60 млрд евро в месяц. В настоящий момент предполагается, что QE продлится как минимум до конца декабря и может быть продлена в случае необходимости.

Регуляторы Нидерландов, ФРГ и ряда других стран обеспокоены влиянием стимулов ЕЦБ на сбережения населения и доходность пенсионных фондов. Глава нидерландского ЦБ Клаас Кнот заявлял ранее о том, что риск дефляции в еврозоне полностью исчез и ЕЦБ может вскоре приступить к сворачиванию стимулирующих программ. Однако Драги в среду дал понять, что пока намерен придерживаться прежнего курса, отметив, что отрицательные последствия политики ЕЦБ являются ограниченными.