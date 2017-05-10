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Спрос на краткосрочные бонды Греции достиг максимума с 2015 года

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Греция в среду провела успешное размещение 3-месячных гособлигаций на сумму 1,138 млрд евро, при этом спрос на них вырос до максимума с начала 2015 года благодаря недавним договоренностям с кредиторами страны.

Объем заявок на покупку превысил объем предложения в 1,6 раза против 1,3 раза, которые наблюдались практически на всех аналогичных аукционах с февраля 2015 года, сообщает агентство Bloomberg. Средневзвешенная доходность при размещении составила 2,7%.

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Греции в среду снизилась до 5,616% - минимума более чем за пять лет, с момента реструктуризации греческого госдолга в марте 2012 года, свидетельствуют данные Tradeweb.

Фондовый рынок Греции также сохраняет положительную динамику: индекс ASE General растет 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось уже 18 лет. В среду индикатор поднялся почти на 1%, до самой высокой отметки с 2015 года, отмечает Dow Jones.

Теги: Греция
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