ФАС получила ходатайство на покупку контрольного пакета акций РБК

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о покупке 65,43% акций холдинга РБК, сообщают "Ведомости". Заявление было подано 28 апреля, рассказал изданию начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов. Он не уточнил, кто подал ходатайство. "Все дальнейшие комментарии после вынесения решения", - сказал чиновник.

В начале апреля стало известно, что основной владелец РБК Михаил Прохоров принципиально договорился о продаже этого актива основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Сам Березкин в середине апреля подтвердил, что интересуется покупкой РБК, и говорил "Интерфаксу", что сделка может быть подписана в течение двух недель. Но в начале мая источник, близкий к покупателю, говорил, что сделка пока не подписана. Сегодня тот же источник подтвердил "Ведомостям", что именно структуры Березкина подали ходатайство в ФАС.

Один из источников "Ведомостей" ранее сообщал, что медиахолдинг может обойтись Березкину в $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца. Сам Березкин и гендиректор РБК Николай Молибог не ответили на звонки "Ведомостей".

РБК - медиахолдинг, в который входят одноименный телеканал, интернет-медиа и печатные СМИ. После экономического кризиса 2008 года холдинг понес существенные потери, и в 2010 году контроль в РБК был приобретен группой "Онэксим". По данным на конец I квартала, 56,1% акций принадлежит ООО "Группа Онэксим", еще 5,2% - у кипрской Onexim Holdings Ltd.

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера "Русэнергосбыт" (основной потребитель - РЖД), контролирует "Русэнергоресурс" (поставщик электроэнергии для "Транснефти"). В 2007 году ЕСН купила у "Профмедиа" контрольный пакет издательского дома "Комсомольская правда". Березкин также является совладельцем московской версии газеты Metro.