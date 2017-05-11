Рубль вырос к доллару и евро благодаря продолжающей дорожать нефти

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на Московской бирже в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,25-57,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,27 руб./$1 (-16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,3 руб./EUR1 (-18 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 17,18 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 59,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 81,24 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 96,34 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов четверга благодаря ценам на нефть, которые продолжают расти после максимального с декабря скачка по итогам предыдущей сессии на данных о самом существенном в этом году снижении запасов нефти в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,66% - до $50,55 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,78% - до $47,7 за баррель.

Скачок цен на нефть в среду был максимальным с 1 декабря 2016 года - дня, последовавшего за заключением странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти. Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей, самыми быстрыми темпами в текущем году. Аналитики прогнозировали сокращение запасов лишь на 1,8 млн баррелей.