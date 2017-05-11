Nissan увеличил чистую прибыль за финансовый год на 27%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Японская автомобилестроительная группа Nissan Motor, вторая по величине в стране, увеличила на 27% чистую прибыль за 2016-2017 финансовый год, который завершился 31 марта. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 663,5 млрд иен ($5,8 млрд) против 523,8 млрд иен годом ранее.

В то же время операционная прибыль уменьшилась на 5,4% - до 778,4 млрд иен. Выручка сократилась на 4% и составила 11,7 трлн иен. Это обусловлено тем, что Nissan предлагает в США масштабные программы поощрения покупателей, что позволяет повысить продажи, но негативно сказывается на объемах выручки, отмечает MarketWatch.

Автопроизводитель планирует получить по итогам текущего фингода сократить чистую прибыль до 535 млрд иен. При этом ожидается, что выручка составит 11,8 трлн иен, то есть останется практически на прошлогоднем уровне. Операционная прибыль, по оценке компании, опустится на 7,7% - до 685 млрд иен.

Nissan делает прогнозы исходя из среднегодового курса 108 иен/$1 против 108,3 иены/$1 в прошлом фингоду. Компания планирует в текущем фингоду увеличить продажи автомобилей до 5,83 млн с 5,63 млн в прошлом. В том числе в Северной Америке ожидается рост реализации на 0,5% - до 2,14 млн машин.