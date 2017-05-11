Panasonic сократил годовую прибыль на 10%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Panasonic, один из ведущих японских производителей бытовой электроники, снизил чистую прибыль по итогам 2016-2017 финансового года на 10% на фоне сокращения выручки на 4%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, составила 149,4 млрд иен ($1,31 млрд) против 165,2 млрд иен за минувший год.

Годовая выручка при этом снизилась с 7,63 трлн иен до 7,34 млрд иен. Консолидированная операционная прибыль, тем временем, выросла на 20% и составила 276,8 млрд иен.

Panasonic отмечает снижение выручки на японском рынке из-за слабого спроса на фотоэлектрические системы и за рубежом, главным образом из-за негативного влияния колебаний валютных курсов. При этом выручка приобретенного недавно подразделения Hussmann, выпускающего аккумуляторы и электромеханические контроллеры, выросла в минувшем фингоду.

В текущем фингоду компания ожидает выручку в размере 7,8 трлн иен и операционную прибыль в размере 335 млрд иен, то есть планирует повысить эти показатели на 6% и 21% соответственно.

Panasonic является одним из мировых лидеров в производстве бытовой электроники. Это глобальный концерн, в который входит около 600 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру. Акции Panasonic, базирующегося в Японии, котируются на фондовых биржах Токио, Осаки, Нагои и Нью-Йорка. Акции Panasonic на торгах в четверг подорожали на 0,3%, капитализация компании оценивается в 3,35 трлн иен.