Директорам "Газпром нефти" предложили выплатить бонусы по 22,8 млн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Акционерам "Газпром нефти" в ходе годового собрания 9 июня предлагается утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров за 2016 год в размере 0,005% EBITDA по МСФО, сообщается в материалах компании.

В предыдущие годы размер вознаграждений "Газпром нефти" рассчитывался аналогичным образом. Компания в качестве базы для расчета вознаграждений использует скорректированную EBITDA по МСФО. По итогам 2016 года этот показатель вырос на 12,7% - до 456,198 млрд рублей.

Таким образом, членам совета директоров "Газпром нефти", не занимающим должности в исполнительных органах, предлагается заплатить по 0,005% EBITDA, то есть по 22,8 млн рублей.

Председателю совета директоров (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) предлагается заплатить дополнительно 50% от суммы вознаграждения, то есть 11,4 млн рублей. Общая сумма вознаграждения Миллеру может составить 34,2 млн рублей. Члены комитетов совета директоров получают дополнительно по 10% от вознаграждения, то есть по 2,28 млн рублей. Председатели комитетов дополнительно получают еще половину этой суммы - плюс 1,14 млн рублей.

"Газпром нефть" не выплачивает вознаграждение директорам, занимающим должности в исполнительных органах компании. Таким участником совета директоров является глава НК Александр Дюков. Предложения о вознаграждении членам ревизионной комиссии в 2016 году не изменились по сравнению с 2015 годом и составило 830 тыс. рублей, председателю комиссии - 1,2 млн рублей.

В 2016 году в совет директоров "Газпром нефти" входили 13 человек: глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, зампреды "Газпрома" Валерий Голубев, Андрей Круглов, Михаил Середа, начальники департаментов Николай Дубик, Елена Михайлова, Кирилл Селезнев, Всеволод Черепанов, заместители начальников Владимир Алисов и Марат Гараев, а также два независимых директора - Валерий Сердюков и Сергей Фурсенко.

По итогам 2015 года участники совета директоров "Газпром нефти" получили вознаграждения от 20,2 до 30,3 млн рублей, за 2014 год - от 17,1 до 25,6 млн рублей, за 2013 год - от 16,8 до 25,2 млн руб.

Согласно материалам компании, общая сумма вознаграждения членов правления "Газпром нефти" в 2016 году составила 1,094 млрд рублей (в 2015 году - 983,058 млн рублей). В состав правления компании входят 11 человек.