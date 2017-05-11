В Якутии добыли алмаз весом 83,5 карата

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" добыла крупный алмаз массой 83,5 карата на Айхальском горно-обогатительном комбинате, говорится в сообщении компании. Кристалл в форме октаэдра с полупрозрачным желтым оттенком добыт на фабрике №14 трубки "Юбилейная".

Трубка "Юбилейная" - самое крупное коренное месторождение алмазов в Западной Якутии. Ее запасы оцениваются в 95 млн карат. Средний уровень содержания алмазов в руде - 0,9 карата на тонну. С учетом данной оценки запасов и планируемой нормы выработки, добыча на трубке может быть обеспечена до 2035 года.

Айхальский горно-обогатительный комбинат ведет работы на действующих карьерах "Юбилейный" и "Комсомольский" и подземном руднике "Айхал". В 2016 году на комбинате добыто 12,2 млн карат алмазов на сумму $1,2 млрд.