SEC оштрафовала экс-CEO маркетинговой компании на $5,5 млн за утаивание привилегий

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в четверг еще раз напомнила подпадающим под ее регулирование компаниям о необходимости полностью раскрывать информацию обо всех премиях, преимуществах, привилегиях и бонусах, связанных с должностью гендиректора или иного высокооплачиваемого топ-менеджера.

Поводом стало дело бывшего CEO и председателя совета директоров маркетинговой компании MDC Partners Майлза Надаля, который в течение пяти лет пользовался различными преимуществами своей должности, оцененными в общей сложности в $11 млн 285 тыс., не ставя акционеров в известность. Как говорится в пресс-релизе SEC, он летал частными самолетами в личных целях, оплачивал со счетов компании расходы на собственные яхту и парк спорткаров, косметические операции и множество других приятных мелочей. В числе прочего он вносил благотворительные пожертвования от своего имени. Стоит вспомнить, что в США благотворительность позволяет существенно снизить ставку подоходного налога, верхняя планка которой для людей с доходами уровня Надаля сейчас составляет 39,6%. При этом подразумевается, что тратятся личные средства.

В дополнение к другим видам вознаграждения Надаль ежегодно получал от компании возмещение расходов на $500 тыс.

Надаль согласился выплатить SEC $5,5 млн за внесудебное урегулирование разбирательства: $3,5 млн составит штраф, $1,85 млн - изъятие прибыли от незаконных операций в доход государства и $150 тыс. - проценты от такой прибыли. Ранее он возместил компании MDC Partners все нецелевые расходы - $11 млн 285 тыс.

Сама компания в этом году урегулировала претензии SEC в связи с соучастием в деле Надаля на $1,6 млн.

MDC принадлежит более 50 рекламных агентств (в основном полного цикла), включая 72andSunny, Crispin, Porter + Bogusky, Accent Marketing, Allison & Partners, Anomaly, Assembly. Надаль создал компанию в 1980-е годы, в 1987 году она вышла на IPO. Надаль оставался ее крупным акционером (более 10%) и после ухода со всех постов в 2015 году.