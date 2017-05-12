Крупнейший банк Азербайджана приостанавил выплаты по внешнему долгу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Международный банк Азербайджана (МБА) приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Так, 10 мая банк пропустил платеж по кредиту на $100 млн.

Правительство Азербайджана приняло решение временно приостановить выплаты МБА по обязательствам перед иностранными кредиторами в инвалюте, отмечается в сообщении кредитной организации. "В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов", - отмечается в сообщении.

Власти Азербайджана планирует провести в мае собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают как минимум с двумя третями из них договориться о реструктуризации. "План реструктуризации не распространяется на все другие обязательства МБА. Для выполнения этих обязательств банк имеет достаточное количество свободных финансовых средств", - отмечается в сообщении.

По оценкам, проведение этих мер позволит укрепить финансовое положение банка и восстановить возможность генерирования дохода. Кроме того, это позволит довести капитальные позиции банка до требований регулятора.

При этом банк не указывает текущий размер внешних обязательств. В обороте находятся облигации банка с погашением в 2019 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда, конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Асланлы ранее заявлял, что МБА в первом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году, является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%. Финансовое положение банка ухудшилось из-за резкого снижения курса маната. Банк завершил прошлый год с убытком.