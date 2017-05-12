Рынок акций РФ открылся нейтрально

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной и незначительной динамикой цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних факторов, продолжилось снижение бумаг АФК "Система" .

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2002,46 пункта (без изменений), индекс РТС - 1106,64 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 57,03 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции АФК "Система" (-2,7%), "Башнефти" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), "РусГидро" (-0,4%).

Выросли бумаги ВТБ (+0,3%), "Магнита" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Индексы в США в четверг снизились на слабой отчетности ритейлеров.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 236 тыс. при прогнозах роста до 245 тыс. Цены производителей в США в апреле повысились на 0,5% по сравнению с мартом, тогда как эксперты ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении показатель повысился на 2,5%, а не на 2,2%, как прогнозировали эксперты.

В пятницу следом за США снижение индексов преобладает в Азии, за исключением Китая (+0,8%).

На нефтяном рынке цены стабилизировалась в районе $51 за баррель Brent, неделя завершается ростом благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $50,93 за баррель (+0,3% и +1,1% в четверг), июньская цена WTI - $47,98 за баррель (+0,3% и +1,1% накануне).