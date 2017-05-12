Менеджменту ЕБРР не позволили частично разморозить операции в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Менеджмент Европейского банка реконструкции и развития был готов частично разморозить операции в РФ, приостановленные летом 2014 года, но не получил разрешения от крупнейших акционеров, заявил управляющий от РФ в ЕБРР, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Они (глава банка и председатель совета директоров ЕБРР - ИФ) начали с нами (перед заседанием совета управляющих, прошедшим на этой неделе на Кипре - ИФ) согласовывать, как они начнут возобновлять операции, мы с ними подготовили даже документ, который говорил о том, что такие-то и такие-то операции банк возобновляет", - рассказал Орешкин в интервью "России 24".

"Но самое интересное - что случилось дальше. Мы ночь с ними поработали, документ этот составили, утром, в семь утра, еще до всех заседаний, с ними встретились, еще раз сверили документ, согласовали версию, что они возобновляют работу. Затем они сказали: нам надо посоветоваться со странами "большой семерки". Ушли, и когда мы уже пришли на совет управляющих, оказалось, что ничего не согласовано, ни на какие движения разрешения менеджменту не даются", - сказал министр.

При этом, по его словам, де-юре менеджмент был вправе принимать все решения самостоятельно. "Этой самостоятельности де-факто у него нет, они всегда действуют с оглядкой на своих крупнейших акционеров, а крупнейшие акционеры у банка - это "большая семерка" и ЕС", - отметил он.