Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк решил проблему перевыпуска пластиковых карт и выпуска новых для клиентов, у которых уже есть карты Сбербанка от другого территориального банка (подразделения), сообщил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов на пресс-конференции в пятницу.

"У нас была такая проблема, если клиент имеет карту в одном территориальном банке и не может ее выпустить в другом - эта проблема решена. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое отделение любого территориального банка или даже там заказать ее изначально", - отметил Торбахов.

До сих пор если клиент, например, являелся клиентом Среднерусского банка Сбербанка, он не мог получить новую карту в Московском банке. Торбахов рассказал, что недавно был зафиксирован случай, когда клиенту перевыпустили автоматически карту и доставили ее в тот регион, где человек уже не проживает.

"Мы эту сейчас решили проблему. Вы можете просто перезаказать новую карту и в течение трех дней получить. Единственное, что сегодня нельзя - это когда карта уже находится в выпуске несколько дней, вы ее не можете перенаправить. Но можно ее отменить и заказать новую", - пояснил топ-менеджер. Он отметил, что эта проблема тоже будет решена в текущем году.