Главные новости
ЭкономикаСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюВ миреОткрытие авиасообщения с Египтом снова отложеноЭкономикаТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Экономика

Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению

До сих пор клиенты были "привязаны" к территориальным подразделениям банка

Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк решил проблему перевыпуска пластиковых карт и выпуска новых для клиентов, у которых уже есть карты Сбербанка от другого территориального банка (подразделения), сообщил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов на пресс-конференции в пятницу.

"У нас была такая проблема, если клиент имеет карту в одном территориальном банке и не может ее выпустить в другом - эта проблема решена. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое отделение любого территориального банка или даже там заказать ее изначально", - отметил Торбахов.

До сих пор если клиент, например, являелся клиентом Среднерусского банка Сбербанка, он не мог получить новую карту в Московском банке. Торбахов рассказал, что недавно был зафиксирован случай, когда клиенту перевыпустили автоматически карту и доставили ее в тот регион, где человек уже не проживает.

"Мы эту сейчас решили проблему. Вы можете просто перезаказать новую карту и в течение трех дней получить. Единственное, что сегодня нельзя - это когда карта уже находится в выпуске несколько дней, вы ее не можете перенаправить. Но можно ее отменить и заказать новую", - пояснил топ-менеджер. Он отметил, что эта проблема тоже будет решена в текущем году.

Теги: Сбербанк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензийПодробнее
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в РоссииGoogle оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Корпорация заплатила 438 млн рублейПодробнее
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населенияВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населенияПодробнее
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
По итогам 2016 года компания Solarworld получила убыток в размере 92 млн евроПодробнее
Убыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрдУбыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрд
Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67Подробнее
Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублей
Акции "Системы" усилили рост на Московской биржеПодробнее
Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развитияОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
По словам министра, ЕБРР, заморозивший новые проекты в России, утратил право считаться институтом развитияПодробнее
"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока""Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Работы начались у российского побережья Черного моряПодробнее
Курс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубльКурс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубль
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии ММВБ составил 64,0790 рубляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюВ миреОткрытие авиасообщения с Египтом снова отложеноЭкономикаТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойВ миреВ Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына
Собянин заявил о возможном включении в программу реновации общежитий и коммуналок
Метеорологи рассказали о потеплении в Москве
У астронавтов НАСА обнаружились проблемы со скафандром для выхода в открытый космос
Путин рассказал о проработке единовременного повышения МРОТ до прожиточного минимума
Финал Лиги чемпионов УЕФА обслужит немецкий арбитр Брых
Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
Корейский разработчик игр Netmarble на дебютных торгах обошел по капитализации LG
Медведев с пониманием отнесся к желанию атлетов из РФ выступать под нейтральным флагом
Суд отклонил жалобу "Новой газеты" на бездействие СК по поводу притеснения геев в Чечне
В результате взрыва в Пакистане пострадал вице-спикер парламента
Экс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонии
Открытие авиасообщения с Египтом снова отложено
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи